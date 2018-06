Actualidade

A Metro do Porto encerrou 2017 com um prejuízo de 96,7 milhões de euros, o que traduz uma melhoria de 29% face a 2016, tendo pela primeira vez transportado mais de 60 milhões de passageiros, segundo o Relatório e Contas hoje aprovado.

Em comunicado, a Metro do Porto reporta uma melhoria de 10,6% dos resultados operacionais, que ainda assim foram negativos em 39,9 milhões de euros, e uma subida de 50% dos resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA), para 19,2 milhões de euros.

De acordo com os dados do Relatório e Contas de 2017, a receita anual da Metro do Porto aumentou 8,8%, para mais de 46,7 milhões de euros, enquanto os custos operacionais diretos aumentaram apenas 0,1%, totalizando 38 milhões de euros.