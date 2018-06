Actualidade

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, disse hoje que cortará relações institucionais com a Caixa Geral de Depósitos se o banco público não recuar na intenção de encerrar o balcão de Darque.

O autarca socialista, que falava aos jornalistas no final da reunião ordinária do executivo municipal, adiantou que se aquele balcão, situado na margem esquerda do rio Lima, fechar é "um ato hostil para com o concelho".

"Se não houver abertura, discernimento e a ponderação que todos esperamos, iremos incentivar as entidades públicas e mesmo as empresas a mudarem de dependências bancárias visto que quem abandona o território é porque não está interessado em manter relações com o território".