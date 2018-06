Actualidade

Astrónomos comprovaram que a teoria da gravidade de Einstein é válida também em galáxias "vizinhas" da Via Láctea, ao realizarem pela primeira vez um teste preciso sobre a gravidade fora do Sistema Solar, divulgou hoje a revista científica Science.

Para fazer este teste, a uma grande escala astronómica, uma equipa de investigadores da universidade britânica de Portsmouth usou uma galáxia próxima da Terra como lente gravitacional.

Previstas na Teoria da Relatividade Geral do físico Albert Einstein (1879-1955) antes de serem observadas com telescópios, as lentes gravitacionais formam-se devido a uma distorção no espaço-tempo causada por um corpo de grande massa (como uma galáxia) entre um outro corpo e o observador.