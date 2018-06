Actualidade

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) decidiu "reprovar veementemente" o Porto Canal pela divulgação de 'e-mails' do Benfica, após queixa das 'águias', com o operador a anunciar que vai "impugnar judicialmente" a decisão.

A decisão da ERC, a que a Lusa teve acesso, reprova "veementemente o operador televisivo identificado pela sua conduta, da qual esteve ausente qualquer propósito sério de informar", considerando que a divulgação de 'e-mails' do Benfica no programa Universo Porto de Bancada é suscetível de acarretar "irreparável afetação do bom nome e reputação da queixa e de terceiros".

Na deliberação da ERC, conclui-se que o "modelo folhetinesco semanalmente levado a cabo" pelo Porto Canal, "a pretexto de um interesse público associado a uma denominada 'verdade desportiva'" e sob "a aparência de um trabalho de investigação jornalística", na qual denunciava alegadas práticas criminosas do Benfica ou pessoas a ele ligada, "traduz-se afinal num exercício inconsequente e em cujo âmbito são ignoradas elementares exigências aplicáveis à atividade jornalística".