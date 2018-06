Sporting

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting revelou hoje à agência Lusa que vai ser perguntado aos sócios se pretendem ou não a "revogação coletiva, com justa causa, do mandato dos membros do Conselho Directivo".

Em comunicado, Jaime Marta Soares adiantou que será essa a questão à qual os sócios terão de responder na AG de sábado, com "sim", "não" ou "abstenção" à continuidade do Conselho Directivo liderado por Bruno de Carvalho.

Antes, em conferência de imprensa, na Altice Arena, em Lisboa, para explicar o funcionamento da AG de sábado, Jaime Marta Soares afirmou que, seja qual for o desfecho da reunião de sábado, as eleições no clube serão marcadas "no prazo previsto nos estatutos", em "meados de setembro".