Actualidade

A Segurança Social conta a partir de hoje com um dispositivo permanente de 291 técnicos em todo o país preparados para intervir em cenários de emergência ou catástrofe, como incêndios.

A constituição deste dispositivo permanente surge no âmbito de um protocolo de intervenção para cenários de emergência ou catástrofe desenvolvido pelo Instituto de Segurança Social (ISS), em colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O protocolo, que contempla instrumentos de planificação, organização e coordenação no quadro das ações de apoio social em fase de emergência, decorre da intervenção do ISS no apoio social de emergência às vítimas e às populações afetadas pelos incêndios de 2017.