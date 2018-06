Actualidade

O título que correu mundo sobre 10 decapitações feitas por grupos de alegada inspiração islâmica no norte de Moçambique promoveu um "alarmismo" que não corresponde à realidade, segundo os empresário da região.

"As mortes são reais e isso leva-nos a estar com temor, mas não com alarmismo", porque há criminalidade, mas não extremismo islâmico, defende o empresário espanhol Benjamim Ojeda, gerente hoteleiro em Palma.

No entanto, embaixadas de Portugal, Estados Unidos e Reino Unido já emitiram avisos em que desaconselham as viagens e permanência na província de Cabo Delgado.