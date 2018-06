OE2018

O INE divulga hoje o valor do défice do primeiro trimestre, que deverá ter representado 1% do PIB, segundo a UTAO, ficando acima da meta do Governo para o conjunto de 2018, que é de 0,7%.

Nas Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os primeiros dados sobre a execução orçamental de 2018 em contabilidade nacional, a ótica dos compromissos, que é a que conta para Bruxelas aferir o cumprimento dos objetivos traçados.

Para este ano, o Governo comprometeu-se com um défice de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB), mais baixo do que o défice de 3% registado em 2017, um valor que inclui a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD). Sem esta operação extraordinária, o défice teria sido de 0,9% do PIB.