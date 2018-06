Actualidade

Mais de 2,7 milhões de pessoas visitaram Macau em maio, um crescimento de 5,2% comparativamente a igual mês de 2017, indicaram hoje os Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Em maio, chegaram a Macau 2.704.745 visitantes, o que representa uma descida de 8,7% em termos mensais, referiram.

A DSEC justificou aquela quebra com as festividades da Páscoa e as que antecedem o Dia do Trabalhador, que costumam atrair muitos visitantes em abril, mês em que o território recebeu perto de três milhões de visitantes.