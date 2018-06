Actualidade

A coreografia "A Educação da Desordem - projeto em mutação", o mais recente projeto da Companhia Clara Andermatt, com a bailarina Mickaella Dantas, estreia-se hoje, e é apresentada ainda no sábado, no espaço Negócio Zé dos Bois (ZDB), em Lisboa.

De acordo com a companhia, o espetáculo, que será apresentado às 21:30, é um projeto de investigação com exploração das áreas da dança, performance e fotografia, e conta ainda com a colaboração da escritora Patrícia Portela e do fotógrafo Yves Callewaert.

O processo de criação teve início em junho de 2017, e incluiu quatro períodos de residência e dois ensaios abertos, em novembro de 2017 e em janeiro de 2018.