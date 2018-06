Actualidade

O festival Quebrajazz ocupa pela 7.ª vez as Escadas do Quebra Costas, a partir de hoje, até ao início de setembro, reunindo em Coimbra nomes como Maria João, Carlos Barretto ou os Alma Nuestra, estes com participação de Salvador Sobral.

A programação do festival é marcada pela aposta em diferentes projetos e abordagens ao jazz, e arranca hoje com os Dixie Gringos, seguindo-se, no sábado, um trio liderado pelo contrabaixista Zé Eduardo.

O Quebrajazz mobiliza músicos como o contrabaixista Carlos Barretto (com atuação a solo a 03 de julho), o projeto "Entre Paredes" - uma homenagem do jazz à música de Carlos Paredes -, a 06 e 07 de julho, Maria João (com OGRE, a 13 de julho, e uma abordagem à poesia de Aldir Blanc, a 14) e Alma Nuestra, projeto de jazz latino liderado por Victor Zamora, que conta com Salvador Sobral (10 e 11 de agosto).