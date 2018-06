Actualidade

A entrega do Leão de Ouro da Bienal de Dança de Veneza à coreógrafa norte-americana Meg Stuart assinala a abertura, hoje, do festival, que também distingue a criadora cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas, com o Leão de Prata.

O prémio de Marlene Monteiro Freitas será entregue na próxima quinta-feira, dia 28, altura em que vai apresentar, na cidade italiana, o espetáculo "Bacantes - Prelúdio para uma purga", estreado em abril do ano passado, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

A atribuição do Leão de Ouro a Meg Stuart, de acordo com a Bienal, é justificada pela abordagem "incisiva e contundente" das suas obras, com as quais desenvolveu "uma nova linguagem e um novo método", assente na improvisação, procurando sempre explorar "novos contextos e novos territórios".