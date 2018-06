Actualidade

O Festival Internacional Filmes sobre Arte Portugal regressa a Lisboa para celebrar dez anos com mais de duas dezenas de produções e estreias internacionais, de 26 a 30 de junho, anunciou hoje a organização.

A sessão de abertura está marcada para as 20:00 do dia 26 de junho, com "Le Chat Doré", de Nata Moreno, "Wake up! What would you do to change the world?", de Angel Loza, ambos de Espanha, e ainda "In Arte we Trust", de Benoit Rossel, da Suíça.

Este ano, o festival decorre na rua das Gaivotas 6, coprodutora, e continua a ser dirigido pela realizadora e artista Rajele Jain, responsável pela programação.