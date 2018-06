Grécia

O presidente do Eurogrupo considera que o acordo alcançado na madrugada de hoje no Luxemburgo sobre a conclusão do terceiro programa de assistência à Grécia é "obviamente histórico", pois marca "o final dos últimos resquícios da crise do euro".

Em declarações à imprensa portuguesa algumas horas depois de os ministros das Finanças da zona euro terem acordado as modalidades da saída da Grécia do seu terceiro e último resgate - que se consumará em 20 de agosto -, Mário Centeno comentou que "isto acontece porque as autoridades gregas fizeram um trabalho notável de preparação e de tomar medidas ao abrigo desse programa", sublinhando que "foram centenas de medidas que foram tomadas nos últimos meses pelas autoridades gregas".

Centeno sublinhou que "o sucesso da Grécia na saída deste programa marca o fim do último programa que ainda estava ativo e, portanto, o final dos últimos resquícios da crise do euro".