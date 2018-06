Actualidade

Os portugueses Best Youth editam hoje o álbum "Cherry Domino", fruto de uma nova experiência de criação artística, inspirada na estética dos anos 1980, por culpa de Prince e de um retiro no Alentejo.

"Cherry Domino" é o segundo álbum de originais dos Best Youth, dupla portuense formada por Catarina Salinas e Ed Rocha Gonçalves, que se deu a conhecer em 2011 com o EP "Winterlies" e se estreou em 2015 com o álbum "Highway moon".

À agência Lusa, Ed Rocha Gonçalves contou que "Cherry Domino" volta a ser introspetivo e melancólico como o antecessor, mas o ambiente geral do álbum nasceu de um retiro musical em 2017, no Alentejo, "no meio do nada, sem Internet, sem coisa nenhuma".