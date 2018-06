Actualidade

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, à espera do início de uma reunião da OPEP que pode ser decisiva para travar a subida do preço do petróleo.

Cerca das 09:30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava em alta, a avançar 0,41% para 382,42 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,38%, 0,51% e 0,34%, bem como as de Madrid e Milão, que avançavam 0,63% e 0,93%, respetivamente.