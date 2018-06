Actualidade

A bolsa de Lisboa estava hoje a negociar em alta, com 17 das 18 ações do PSI20 a subirem e as da Pharol a liderarem os ganhos, a valorizarem-se 2,87% para 0,251 euros.

Cerca das 09:40 em Lisboa, o principal índice, o PSI20, com 18 títulos, estava a avançar 1,16% para 5.535,07 pontos, com 17 'papéis' a valorizarem-se e um a descer (Ibersol).

Além das ações da Pharol, as da Navigator e da Altri subiam 2,72% para 5,06 euros e 2,44% para 8,39 euros.