Actualidade

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, disse hoje esperar que os líderes europeus consigam na cimeira da próxima semana começar a tomar decisões importantes, já preparadas, para "defender mais ainda o euro".

Em declarações à imprensa hoje de manhã, no Luxemburgo, depois de uma longa reunião do Eurogrupo iniciada na quinta-feira à tarde e concluída já de madrugada, Centeno considerou que a mesma foi "marcante", não só pelo acordo alcançado sobre a conclusão do resgate à Grécia, mas também pela preparação da cimeira de chefes de Estado e de Governo da UE que se celebra em Bruxelas em 28 e 29 de junho, que contempla uma cimeira do euro dedicada ao aprofundamento da União Económica e Monetária.

"Esperamos que se consiga tomar decisões - elas estão preparadas -, decisões importantes para robustecer o setor bancário e defender mais ainda o euro. Nós vamos criar novas linhas de defesa do euro através do reforço do papel do Mecanismo Europeu de Estabilidade, através de uma discussão que se irá iniciar sobre a dimensão orçamental na área do euro. Foi uma reunião verdadeiramente histórica nesse duplo sentido", disse.