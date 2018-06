Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deferiu na quinta-feira o pedido de saída de bolsa apresentado pela Sumol+Compal, cujas ações foram já excluídas da negociação, anunciou hoje o regulador.

"Na sequência do requerimento apresentado em 22 de dezembro de 2017 pela Sumol+Compal, em reunião do seu Conselho de Administração, realizada em 21 de junho de 2018, foi deliberado deferir, com efeitos a esta data, o pedido de perda da qualidade de sociedade aberta apresentado", refere a CMVM em comunicado.

Segundo o regulador, a Refrigor e a Frildo - Entreposto Frigorífico - que controlam mais de 90% dos direitos de votos na empresa - "obrigaram-se a adquirir as ações detidas pelos acionistas que não tenham estado presentes ou representados ou votado favoravelmente a referida deliberação, tendo para o efeito caucionado o respetivo pagamento junto do Caixa - Banco de Investimento".