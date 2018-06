Actualidade

O Presidente da República timorense pediu hoje uma "relação construtiva" entre o novo Governo, parte do qual tomou hoje posse, e a oposição, para ultrapassar as normais diferenças políticas em prol do desenvolvimento nacional.

"Entre o Governo e a oposição deve haver uma relação construtiva com base em princípios, valores e regras constitucionais, tendo sempre em conta a defesa dos nossos interesses nacionais", afirmou Francisco Guterres Lu-Olo, no discurso com que assinalou a tomada de posse de parte do VIII Governo constitucional.

"As diferenças políticas em democracia são naturais. Na verdade, a democracia não funciona sem a oposição. Importa assim dar o devido valor ao papel da oposição na consolidação da nossa democracia", defendeu.