Actualidade

Na terça-feira começa a segunda fase da venda dos bancos da CGD na África do Sul e Espanha, segundo dois despachos hoje publicados que estabelecem diferentes prazos para a entrega de propostas vinculativas de compra.

Os diplomas, assinados há dois dias pelo secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Mourinho Félix, foram hoje publicados em suplemento do Diário da Republica, mas com efeitos imediatos, e determinam o período em que decorre a segunda fase do processo de alienação das ações representativas do capital social do Banco Caixa Geral, em Espanha, e do capital social da Sociedade Mercantile Bank Holdings, na África do Sul.

No caso do banco em Espanha, Mourinho Félix define terminar às 17 horas de 10 de setembro o prazo para a apresentação de propostas vinculativas de aquisição de ações daquela operação de venda direta, mas no caso do banco na África do Sul o prazo é mais curto, terminando a 31 de agosto.