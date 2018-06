Actualidade

O BE defendeu hoje, quando se discute uma nova Lei de Bases da Saúde no parlamento, que este é o momento para "ter coragem" e "instituir a saúde como um direito" e não como um negócio.

Na abertura do debate potestativo do BE sobre a nova Lei de Bases da Saúde, o deputado bloquista Moisés Ferreira considerou que apesar dos "ganhos inquestionáveis" que trouxe ao país o Serviço Nacional de Saúde (SNS), este "teve sempre os seus inimigos", voltando-se para PSD e CDS, que votaram contra a sua criação e aprovaram, em 1990, uma Lei de Bases que "foi um ajuste de contas com o 25 de Abril".

"O Bloco de Esquerda lança o repto: este é o momento para ter coragem. É tempo de instituir a Saúde como um direito e fechar a porta aos que querem fazer da saúde um negócio", apelou.