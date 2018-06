Actualidade

A CGTP desafiou hoje o Governo para um debate público sobre legislação laboral e prometeu que, se a proposta do executivo for aprovada em 06 de julho, irá intensificar as ações de luta mesmo durante o período de verão.

No final de uma reunião com o grupo parlamentar do PCP, o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, reiterou as críticas da central sindical à proposta de lei do Governo que visa alterar o Código do Trabalho, com base num acordo em sede de concertação social entre entidades patronais e a UGT.

"O Governo pode dizer o que quiser, mas não consegue provar que esta proposta de lei vai combater a precariedade e dinamizar a contratação coletiva, nós conseguimos provar que esta proposta vai perpetuar a precariedade e pôr em causa a contração coletiva. E por isso desafiamos o Governo a fazer um debate público sobre estas matérias para identificar os problemas", desafiou.