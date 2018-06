Actualidade

A taxa de ocupação nos hóteis até abril desceu face a igual período do ano anterior, atingindo 59%, menos 0,7 pontos percentuais do que no período homólogo, segundo dados divulgados hoje pela Associação Hoteleira de Portugal (AHP).

"Nos primeiros quatro meses de 2018, a taxa de ocupação quarto em Portugal atingiu os 59% (menos 0,7 pontos percentuais) do que em igual período do ano anterior, com a categoria três estrelas a registar a maior quebra (menos 2,1 pontos percentuais)", lê-se num comunicado da AHP.

Por destinos turísticos, a Madeira (76%), Lisboa (73%) e Porto (64%) registaram as taxas de ocupação mais elevadas, sendo que Viseu, as Beiras e o Alentejo foram as regiões que mais viram crescer as taxas de ocupação hoteleira, mais 5,7, 4,5 e 3,7 pontos percentuais, respetivamente.