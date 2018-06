Actualidade

O PSD acusou hoje o BE de tentar "capturar ideologicamente" o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de querer uma "reversão obstinada e retrógrada" da atual Lei de Bases da Saúde.

No debate que hoje decorre no plenário da Assembleia da República, o deputado do PSD José de Matos Rosa considerou que a proposta do Bloco de Esquerda para uma nova Lei de Bases da Saúde "não passa de uma tentativa de reversão obstinada e retrógrada" da atual lei, "que serve o país há quase 30 anos".

"O BE tem o objetivo de capturar ideologicamente o Serviço Nacional de Saúde. A iniciativa que hoje se discute vai contra o sentido da história e está até em contradição com a história do Bloco", afirmou o deputado, que atualmente preside à comissão parlamentar de Saúde.