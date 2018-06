Actualidade

O BE anunciou hoje que vai baixar à comissão de especialidade, sem votação, a sua proposta para a nova Lei de Bases da Saúde para "não defraudar bloquistas e socialistas que acreditam no Serviço Nacional de Saúide".

"Para não defraudar os bloquistas, os socialistas que acreditam no SNS e o país que acredita no Serviço Nacional de Saúde baixaremos o projeto de lei à comissão sem votação", anunciou o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares.

O presidente do grupo parlamentar do BE falava no encerramento do debate potestativo do BE, que esta manhã decorreu no parlamento, sobre a nova Lei de Bases da Saúde.