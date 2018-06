Actualidade

O PCP considera que a resolução das "gritantes carências" do Serviço Nacional de Saúde (SNS) não depende de qualquer alteração à atual Lei de Bases da Saúde, sendo antes uma questão de vontade política.

As deputadas comunistas Carla Cruz e Paula Santos manifestaram a sua oposição à atual Lei de Bases, no sentido em que consideram que "abriu caminho à fragilização" do Serviço Nacional de Saúde e, por isso, deve ser alterada.

Contudo, o PCP afirma que melhorar o SNS e o acesso dos portugueses à saúde está nas mãos do Governo e podia ser feito "sem se tocar na Lei de Bases".