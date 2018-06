Actualidade

A taxa de poupança das famílias diminuiu para 5,1% do rendimento disponível no primeiro trimestre, menos 0,2 pontos percentuais do que no trimestre anterior, segundo divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Este decréscimo resultou de um aumento do rendimento disponível inferior ao da despesa de consumo final", que apresentaram aumentos de 0,6% e 0,8%, respetivamente, explica o INE.

A subida do rendimento disponível das famílias deveu-se ao aumento das remunerações recebidas, que cresceram 0,7%, mas menos do que no trimestre anterior (1,6%).