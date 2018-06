OE2018

O Ministério das Finanças garantiu hoje que o défice de 0,9% do PIB do primeiro trimestre está em linha com uma "gestão rigorosa" das contas públicas, que assegura a sua sustentabilidade, o crescimento económico e o emprego.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje que o défice em contas nacionais, as que contam para a Comissão Europeia, se situou nos 0,9% do PIB no primeiro trimestre, abaixo dos 10,6% registados no período homólogo (que incluem a Caixa Geral de Depósitos), mas acima da meta do Governo para o conjunto do ano, de 0,7%.

Para o Ministério das Finanças, "estes resultados estão em linha com o compromisso do Governo de fazer uma gestão rigorosa das contas públicas de modo a assegurar a sua sustentabilidade e estimular o crescimento económico e o emprego".