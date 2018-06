Sporting

Os sócios do Sporting que se deslocarem no sábado ao Altice Arena para a Assembleia Geral Extraordinária do clube serão submetidos a revistas e a medidas de segurança similares aos jogos de alto risco, anunciou hoje a PSP.

De acordo com a PSP, e "na sequência de uma solicitação da Mesa da Assembleia Geral e do Sporting", serão adotadas várias medidas de segurança para o evento, como o "controlo de acessos" e a "implementação de um perímetro de segurança para facilitar a gestão de filas".

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a exemplo das recomendações para os jogos de alto risco, pede aos sócios 'leoninos' para evitar transportar "malas, mochilas e outros objetos proibidos, nomeadamente objetos contundentes, armas e engenhos pirotécnicos".