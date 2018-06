Actualidade

O hoquista Telmo Pinto renovou hoje contrato com o FC Porto por mais uma época, até 2019, um dia após o treinador espanhol Guillem Cabestany também ter renovado pelos 'dragões'.

"Este clube proporciona todas as condições aos melhores para estarem sempre ao máximo nível. Na próxima época, o objetivo é continuar a lutar por todos os títulos, como sempre se exige a uma equipa do FC Porto", disse, citado na página do clube.

Telmo Pinto, de 25 anos, que esta época venceu a Taça de Portugal e a Supertaça pelos 'azuis e brancos', está ligado ao clube desde a formação - embora também tenha passado pelo Valongo.