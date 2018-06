Actualidade

Os títulos "Diário Económico" e "Semanário Económico" foram os únicos a receber licitações, no valor máximo de 850 e 800 euros, respetivamente, entre as 73 marcas e 53 logotipos do grupo de 'media' ST&SF cujo leilão eletrónico terminou hoje.

Todas as marcas e logotipos a leilão tinham o valor unitário de 750 euros, sendo o lance mínimo de licitação de 50 euros.

Segundo os dados disponíveis no endereço 'online' da Agência de Leilões Paraíso, o valor da licitação mais elevada recebida para a marca "Diário Económico" foi de 850 euros, enquanto o título "Semanário Económico" recebeu uma oferta de 800 euros, em ambos os casos licitações muito próximas do valor base.