Actualidade

O ISEG reviu em baixa a estimativa de crescimento económico para este ano em 0,2 pontos percentuais, esperando agora que o PIB avance entre 2,2% e 2,6% em 2018, previsão que pode piorar dadas as tensões no comércio mundial.

"A previsão para o crescimento do PIB em 2018 foi revista em baixa para o intervalo [2,2% a 2,6%]. Esta previsão enfrenta riscos negativos relacionados com o desenvolvimento das tensões no comércio mundial", afirma o Grupo de Análise Económica do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), na nota de conjuntura divulgada hoje.

A anterior estimativa dos economistas do ISEG apontava para um crescimento do PIB entre 2,4% e 2,8% no conjunto deste ano.