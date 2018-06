Actualidade

O primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, disse hoje que o objetivo do grupo que queria "interromper o funcionamento regular da ordem constitucional" era assassiná-lo num ato público e que estarão envolvidas pessoas que "já desempenharam altos cargos no país".

O Governo são-tomense anunciou na quinta-feira que foram detidos Gaudêncio Costa, antigo ministro da Agricultura e deputado do principal partido da oposição, e um sargento das Forças Armadas, Ajax Managem, por suspeita de envolvimento numa "tentativa de subversão da ordem constitucional".

"Tivemos que agir no sentido de travar um plano que visava numa primeira fase a eliminação física do primeiro-ministro numa cerimónia pública efetuada por um 'sniper' ajudado por outro elemento", para "criar condições para que depois o acesso ao poder de um grupo político fosse mais facilitado", acusou o chefe do Governo, em declarações à Lusa por telefone a partir de São Tomé.