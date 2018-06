Actualidade

O Sporting oficializou hoje a contratação do guarda-redes de futebol italiano Emiliano Viviano, que assinou um contrato válido por duas épocas, com mais uma de opção, e ficou com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Em comunicado oficial na sua página do Twitter, o clube de Alvalade informa que chegou a acordo com os italianos da Sampdoria, sem revelar o valor da transferência.

O jogador internacional pela Itália chega aos 'leões' depois do anúncio da saída do guarda-redes Rui Patrício, que rescindiu com o clube, alegando justa causa, e assinou pelos ingleses do Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, por quatro temporadas.