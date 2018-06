Actualidade

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aceitou hoje por unanimidade aumentar em cerca de um milhão de barris por dia a produção de petróleo, anunciou o ministro saudita da Energia, após uma reunião em Viena.

"Concordámos quanto ao número de um milhão de barris que tinha sido proposto", disse o ministro Khaled al-Faleh. "Penso que isso vai contribuir de forma significativa para responder à procura adicional que prevemos para o segundo semestre", adiantou.

Este aumento de um milhão de barris por dia, que vai abranger a OPEP e 10 outros parceiros, incluindo a Rússia, não ficou, no entanto, mencionado no texto da organização, que tem uma reunião com os restantes parceiros no sábado.