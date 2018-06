Actualidade

O Sporting, bicampeão português, vai disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino integrado no grupo 10, juntamente com equipas da Noruega, da Croácia e da Macedónia, ditou o sorteio hoje realizado.

A fase de qualificação decorrerá entre 07 e 13 de agosto e contará com a participação de 40 clubes.

As bicampeãs portuguesas vão disputar o acesso aos 16 avos de final com o Avaldsnes IL, da Noruega, o ZFK Dragon 2014, da Macedónia, e o ZNK Osijeck, da Croácia, que será o anfitrião do mini-torneio.