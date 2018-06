Actualidade

O secretário-geral do PSD afirmou hoje que o presidente do partido e o líder parlamentar vão almoçar "nos próximos dias" para articularem estratégias, manifestando-se convicto de que a tensão gerada devido ao tema dos combustíveis "vai ser ultrapassada".

Em declarações à Lusa, José Silvano não quis pronunciar-se sobre se houve uma falta de concertação entre a bancada do PSD e a direção na aprovação, na generalidade, do projeto do CDS-PP que elimina o adicional do Imposto Sobre os Combustíveis (ISP), classificando o caso como "uma tempestade num copo de água".

"Não sei se houve falha de articulação, há opiniões divergentes, já houve outros casos, devem ter a importância que merecem", afirmou.