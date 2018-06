OE2018

O primeiro-ministro considerou hoje os dados mais recentes do défice orçamental "em linha" com as previsões, mas salientou não existirem "folgas mágicas", defendendo a continuidade do controlo sobre as contas públicas.

"Está [em linha com as previsões do Governo]. Acima ainda daquilo que é a previsão para o final do ano, mas, normalmente, o primeiro trimestre tem números mais elevados do que o resultado final, mesmo tendo em conta que temos uma situação diferente, como acabámos com o regime dos duodécimos no subsídio de Natal, esses 0,9% correspondem a um alívio de uma despesa do Estado, que vai incidir, com particular peso no último trimestre", disse.

António Costa falava aos jornalistas após presidir à reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social, que junta o executivo e as confederações sindicais e as patronais, na sede do Conselho Económico e Social, em Lisboa, na preparação para o próximo Conselho Europeu.