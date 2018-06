Mundia2018

A Suíça deu hoje um passo de 'gigante' rumo aos oitavos de final do Mundial de futebol de 2018, ao protagonizar, face à Sérvia, a primeira reviravolta na prova, na segunda jornada do Grupo E.

Os sérvios, que na primeira ronda bateram a Costa Rica (1-0), adiantaram-se logo aos cinco minutos, por Aleksandar Mitrovic, mas os helvéticos, que tinham 'empatado' o Brasil (1-1), viraram com tentos de Granit Xhaka, aos 52, e Xherdan Xaqiri, aos 90.

Com este resultado, o Brasil, que hoje bateu a Costa Rica por 2-0, com dois tentos nos descontos, passou a liderar o agrupamento, com quatro pontos, os mesmos da Suíça, segunda, enquanto a Sérvia é terceira, com três.