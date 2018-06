Actualidade

Cerca de uma centena de técnicos de diagnóstico concentrou-se hoje junto da Assembleia da República e entregou depois um manifesto no gabinete do primeiro-ministro, a pedir negociações sobre questões salariais e de carreira.

O manifesto obteve mais de 10 mil assinaturas de profissionais do setor e contém "um apelo" ao primeiro-ministro para que as negociações sejam retomadas, explicou à Lusa o presidente do Sindicato dos Técnicos Superiores das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, Luis Dupont.

Esse apelo era feito também em faixas apresentadas na manifestação onde se podia ler numa delas que os profissionais exigem "reabertura das negociações, transições e tabela digna, e igualdade e equidade com outras carreiras".