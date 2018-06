Mundial2018

Um empate segunda-feira frente ao Irão basta a Portugal para garantir os serviços mínimos no Mundial2018 de futebol, os oitavos de final, mas "conquistar o sonho" vai exigir que a seleção se aproxime do nível de Cristiano Ronaldo.

O empate 3-3 com a Espanha e o triunfo 1-0 sobre Marrocos teve 'capitão' de sobra, com quatro golos que o tornam no melhor marcador da competição, mas expos um conjunto em défice face à qualidade que possui, bem como ao estatuto de campeão da Europa que ostenta.

Portugal tem sido movido a 'vitamina R', mas Carlos Queiroz, que já o treinou na seleção e Manchester United, conhece-o mais profundamente do que ninguém: profundo estudioso do futebol, o professor será, confiam os iranianos, a pessoa certa para travar o melhor do Mundo da FIFA.