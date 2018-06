Actualidade

O novo representante do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau, o brasileiro José Viegas Filho, anunciou a mobilização internacional para apoiar financeiramente as eleições legislativas, previstas para novembro, caso seja mantida a data do escrutínio.

Na sua primeira grande entrevista à Lusa e RTP, desde que chegou a Bissau há três semanas, Viegas Filho disse sentir "uma conjuntura favorável" em relação à Guiné-Bissau, o que o levou a afirmar que a comunidade internacional está disposta a aumentar os apoios financeiros caso estes se justifiquem, a questão será, contudo, a manutenção da data de 18 de novembro para o escrutínio.

"Quando ganharmos suficiente demonstração de firmeza por parte dos partidos políticos, por parte das instituições deste país, o dinheiro certamente chegará para que nós tenhamos as eleições realizadas", defendeu o representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau.