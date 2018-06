Actualidade

O novo representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, o brasileiro José Viegas Filho, defendeu que na Guiné-Bissau há condições favoráveis para o combate ao tráfico de droga.

O diplomata da ONU, que está na Guiné-Bissau há menos de um mês, salientou que o tráfico de droga "é um problema mundial, extremamente difícil" de combater, mas que no caso guineense talvez haja esperança.

"Eu acredito que o facto de a Guiné-Bissau ser um país relativamente pequeno, uma população relativamente pequena e ser um país de trânsito, muito mais do que um país do consumo, possam existir mais condições favoráveis para um efetivo combate ao tráfico", considerou Viegas Filho, que ainda não se reuniu com o representante da agência da ONU para a Droga e o Crime Organizado (ONUDC) para o país.