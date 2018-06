Actualidade

O Banco BPI vai fechar mais três balcões no final deste mês, localizados no Norte e Centro do país, há semelhança do que já fez em meses anteriores, segundo informação interna a que a Lusa teve acesso.

Em 29 de junho irão fechar os balcões Pinhão (concelho de Alijó), Gondomar - Município e Samora Correia (concelho de Benavente).

A domiciliação das contas dos clientes passará para outros balcões, para as agências Régua, Gondomar - Souto e Benavente, respetivamente.