Mundial2018

O futebolista Rúben Dias admitiu hoje que a possibilidade de o Irão fazer história, com uma inédita qualificação para os oitavos de final do Mundial, aumenta as dificuldades de Portugal no duelo de segunda-feira em Saransk.

"Claro que sim. Casa seleção tem ambição. Neste caso específico, o que está em causa é fazer história. Isso só aumenta a dificuldade do desafio que vamos ter. Não tem havido partidas fáceis e continuará a não haver. É termos mentalidade muito forte, jogo forte, seguro e confiante e fazer tudo para conseguir ganhar", sublinhou.

Portugal e Espanha lideram o grupo B do Mundial2018 com quatro pontos, mais um do que o Irão de Carlos Queiroz, enquanto Marrocos já está afastado, sem pontos.