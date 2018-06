Actualidade

O uso da transgressão para criar metamorfoses e a atenção particular à emoção destacam-se no processo criativo da coreógrafa Marlene Monteiro Freitas, galardoada este ano com o Leão de Prata de carreira pela Bienal de Dança de Veneza.

O prémio, anunciado oficialmente em janeiro deste ano, vai ser entregue à coreógrafa na próxima quinta-feira, dia 28, altura em que vai apresentar, na cidade italiana, o espetáculo "Bacantes - Prelúdio para uma purga", estreado em abril do ano passado, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

A entrega vai ser feita no final do espetáculo, de acordo com o calendário da Bienal, pelo secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado.