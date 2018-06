Actualidade

O artista Miguel Januário é o único português a participar na edição deste ano do festival de música Roskilde, que decorre a partir de 30 de junho na Dinamarca, ao qual levará o projeto ±maismenos±.

O ±maismenos± foi incluído no programa de "Artes e Ativismo" do festival de música dinamarquês, que se realiza anualmente desde 1971 em Roskilde, a cerca de 35 quilómetros de Copenhaga. O artista contou à Lusa que foi convidado para intervir na fachada de um dos hangares do recinto e, além disso, será responsável por uma oficina, aberta ao público e irá fazer uma palestra sobre o seu trabalho.

Nas 'talks' (palestras) deste ano estará também a ativista e candidata ao Senado dos Estados Unidos Chelsea Manning, que - enquanto Bradley Manning - foi condenada a 35 anos de prisão, em 2013, depois de ter passado mais de 700 mil documentos classificados sobre as guerras do Iraque e Afeganistão e mensagens do Departamento de Estado ao portal Wikileaks, em 2010, quando era analista dos serviços de informações militares norte-americanos.