Actualidade

A jurista Claire Rodier, cofundadora da rede euro-africana Migreurop, referiu à Lusa que existe uma "declaração de guerra" aos migrantes e na ausência de uma séria política de coesão europeia para abordar o desafio das migrações.

"A nossa ONG contacta com associações dos dois lados do Mediterrâneo e consideramos existir uma declaração de guerra aos migrantes. Estamos quase em guerra e quando considero que as migrações não vão terminar, não sei qual será o futuro, se vai ser de facto uma guerra aberta onde as pessoas são mortas", assinalou.

"Já as deixam morrer em grande número no Mediterrâneo, é a fronteira mais perigosa do mundo. Vai chegar-se ao ponto de disparar? Espero que não, mas é também necessário considerar o tempo longo", acrescentou a jurista e também diretora do Grupo de Informação e de Suporte aos Imigrantes (GISTI).