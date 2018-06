Actualidade

O projeto de reabilitação do Jardim Botânico do Palácio Nacional de Queluz venceu o Prémio Escolha do Público Europa Nostra, entregue na sexta-feira, em Berlim, na Cimeira Europeia do Património Cultural, anunciou a rede europeia de património.

A atribuição do prémio resultou da votação 'online', a nível global, que decorreu desde 15 maio, entre os 29 vencedores das diferentes áreas dos Prémios Europa Nostra da União Europeia para o Património Cultural, de que o projeto português foi um dos vencedores, na categoria Conservação.

O jardim botânico do Palácio Nacional de Queluz, cuja origem remonta a cerca de 1770, foi destruído pelas cheias de 1983 e, após um projeto de investigação lançado em 2012, pela sociedade Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML), a que se sucederam quatro anos de trabalho e 815 mil euros de investimento, reabriu, com a reconstituição da sua coleção botânica e das estufas.